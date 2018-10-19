Almanya'da 150 milyon yıllık balık fosili bulundu

Current Biology dergisinde yer alan yazıya göre, bilim insanları Almanya'nın güneyinde yaptıkları araştırmada, dinozor devrinde yaşadığı tahmin edilen bir balık türününün fosillerini keşfetti.

Fosillerin üzerinde yapılan incelemede, söz konusu canlının keskin dişleri olduğu ve piranalarla benzerlikler taşıdığı tespit edildi.

Balık fosilinin 150 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.

Keşfin, piranaların dinozorların yaşadığı çağla bağlantısı olup olmadığının araştırılmasında yeni bir kapı açacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA, SWNS