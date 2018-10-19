Avrupa ve Japonya'nın uzay aracı Merkür macerasına başlıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japon Uzay Ajansı (Jaxa), Güneş'e en yakın gezegen Merkür'e bir uzay aracı göndermeye hazırlanıyor.

19 Ekim 2018 Cuma 12:14





