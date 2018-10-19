Avrupa ve Japonya'nın uzay aracı Merkür macerasına başlıyor

BepiColombo adlı uzay aracı, bir ariane 5 roketi ile bugün Fransız Guyanası'ndan fırlatılacak ve 7 yıllık yolculuğuna başlayacak.
BepiColombo, 2025'in sonlarına doğru, Merkür'ün yüzeyini ve manyetik alanını araştıracak.
Uzay aracının Merkür göreviyle Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair cevaplanamayan bazı sorulara yanıt bulması ümit ediliyor.
Merkür'e giden son uzay aracı 2015'te görevine son veren NASA'nın Messenger aracıydı.
BepiColombo, Merkür'e giden üçüncü uzay aracı olacak.
Kaynak: AP, Reuters, NASA