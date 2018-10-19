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Bilim insanları buzulların erime sesini kaydetti

Buzulların alarm veren düzeyde eridiği Batı Antarktika’da büyük bir buz tabakasından gelen ses bilim insanlarını şaşırttı.

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Batı Antarktika’da yüzeyin altında inceleme yapmak isteyen bilim insanları, buzula aşırı hassas özellikte sismik sensörler yerleştirdi.

Ancak bilim insanları araştırma sırasında buz tabakasında daha önce duymadıkları bir ses belirledi. Ross buz tabakası erirken duyulan ses, bilim insanlarının ifadesiyle “tuhaf”tı. 

Bilim insanları, rüzgar ve erimenin etkisiyle buz tabakasının yüzeyindeki parçaların titreştiğini ve bu “tuhaf” sesin ortaya çıktığı sonucuna vardı.

Buz tabakası, neredeyse sürekli olarak farklı frekanslarda ses çıkarıyor.

Kaynak: FORBES, TRT Haber
 

Etiketler: ses, Ross buz tabakası, erime
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