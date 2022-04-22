Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 19:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AKINCI TİHA'dan bir başarı daha
Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.
Atışlı test faaliyeti ile ilgili olarak Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, “Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.” ifadelerine yer verildi.
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