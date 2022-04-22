Atışlı test faaliyeti ile ilgili olarak Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, “Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.” ifadelerine yer verildi.