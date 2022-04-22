Spotifty, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki tüm içerik oluşturucuların artık video podcast yükleyebileceğini duyurdu. Platfrom kısa bir süre içerisinde tüm dünyada kullanıma sunulacak.

Şirket ayrıca içerik oluşturucular için videoya özel analizler sunuyor.

[Fotoğraf: Spotify]

Anchor aracılığıyla videolu podcast oluşturmaya olanak sağlıyor

‘Video Podcast’ özelliği, podcast yayıncılarının görüntülü bir şekilde yayın yapmasına olanak tanıyor. Bu da spodcast programlarının izlenilebilmesini sağlıyor.

Buna ek olarak şirket bazı ek özellikleri de güncellemenin beraberinde getirecek. Örneğin Anchor’un mevcut ses bölümleri video sürümleriyle toplu olarak değiştirmek için kullanılabilecek. Anchor, 2019’da Spotify tarafından alınan bu platform kullanıcıların podcast kaydetmesine ve düzenlemesine olanak tanıyor.

Ayrıca Spotify, uzaktan çekilen içeriğin kalitesini artırmaya yardımcı olan bir podcast ve video kayıt hizmeti olan Riverside ile entegre olduğunu söylüyor.

[Fotoğraf: Spotify]