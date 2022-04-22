Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 06:34Son Güncelleme: Kaynak: ScienceAlert, NASA
Perseverance Mars'ta Güneş tutulmasını kayıt altına aldı
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'deki Güneş tutulmasını kayıt altına aldı. Mars'ın uydusu Phobos, Güneşle gezegen arasına girdi.
NASA'nın Mars’taki uzay aracı Perseverance, kızıl gezegende Güneş tutulmasını kayıt altına aldı.
Uzay aracı, tam o anda güçlü bir yakınlaştırma özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü video kamerasını gökyüzüne çevirerek tutulmayı kaydetti.
Tutulma 2 Nisan 2022'de (Dünya tarihi) gerçekleşti ve 40 saniyeden biraz fazla sürdü.
Mars'ın doğal uydusu Phobos'un Güneş ve Mars arasına girdiği anların görüntüleri büyük beğeni topladı.
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