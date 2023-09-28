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Bilim Teknoloji
İHA 28.09.2023 14:02

Akıllı kumaş "Fabenode" TEKNOFEST İzmir'de

Tekstil Mühendisi Merve Aydıner'in yedi arkadaşıyla birlikte tasarladığı ve 'Fabenode' adını verdiği, 'veri çeken kumaş' dünyayı peşine taktı. Aydıner, akıllı tekstil ürününü geliştirdikten hemen sonra ise Türkiye'de sergilemek ve sunmak için TEKNOFEST İzmir'e katıldı.

Akıllı kumaş "Fabenode" TEKNOFEST İzmir'de
[Fotograf: İHA]

Tekstil Mühendisi Merve Aydıner ve 7 arkadaşının geliştirdiği 'Fabenode' adlı akıllı kumaş, uluslararası şirketlerin yoğun ilgisini çekti.

Kalp ritminden stres ölçümüne, kas aktivitesinden beyin dalgalarına kadar ölçüm yapabilen akıllı kumaş olan 'Fabenode', Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan birçok şirketin radarına giren bu teknoloji, sergilenmek üzere TEKNOFEST İzmir'e getirildi.

Tasarımın patentini aldıklarını belirten Tekstil Mühendisi Merve Aydıner, 'Fabenode'un uluslararası alanda da kabul ve yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

"Biomedikal olarak verileri analiz edebiliyor"

Tasarım hakkında bilgi veren Merve Aydıner, "Yaklaşık bir sene önce akıllı tekstiller üstünde çalışan teknoloji şirketimizi kurduk. Ağırlıklı olarak yalnızca kumaşı veya malzemeyi geliştirmekle kalmıyoruz. Onlara donanım, yazılım ve veri tabanına dönüştürecek bir sistem kuruyoruz. Fabenode, tekstil tabanlı bir elektrot ve kendi Iot ekosistemine sahip. Yani nesnelerin kendi kendine komünikasyon protokolleri olan, sizden anlık sağlık verisini çekebilen ardından da bunu belirlenen platforma aktarabilen bir ürün. Kendi donanımı var, yine burada geliştirdiğimiz onunla birlikte yazılımı var. Biomedikal olarak verileri analiz edebilen yerli ve milli bir ürün" diye konuştu.

Ankara'dan sonra İzmir'de görücüye çıktı

Dünya şirketlerinin, tasarımın üretimi için yer gösterdiklerini ancak ürünün yerli ve milli olarak kalmasını istediklerini bildiren Merve Aydıner, Fabendode'u sergilemek için TEKNOFEST İzmir'e katıldı.

Aydıner, "Daha önce Teknofest Ankara'da da gösterimde bulunmuştu. İzmir'de de sağlık dikeyinde, özellikle burada tekrar bir gösterimde bulunuluyor. İnsanların ona olan ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten böyle bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu da çabalarımızın sonucunu aldığımızı gösteriyor" açıklamasında bulundu.

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