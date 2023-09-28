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Bilim Teknoloji
AA 28.09.2023 11:42

TEKNOFEST ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de ikinci gün etkinlikleri başladı.

Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'in ikinci gününde ana sahnede "Hayata Bağlan Korosu", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" takip edilebilecek.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Hava gösterileri bugün de sürüyor

"TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" ile paydaş ve sponsorların düzenlediği katılımcı atölyeleri de gün boyunca sürecek.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu"nda mücadele edecek.

İzleyicilerin dün ilgiyle takip ettiği hava gösterileri bugün de sürecek. Saat 10.00'da paraşüt atlayışları ile başlayacak gösterilerde gün içinde Türk Yıldızları, Solotürk, Gyrocopter, Bayraktar TB2, BEL-429 (Üzüm Salkımı), Bayraktar Akıncı, S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak.

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