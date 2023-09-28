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Dünya
Daily Mail 28.09.2023 09:50

Bennu asteroidinde gizemli toz: Araştırmalar durduruldu

Bennu asteroidinden alınan örneklerin bulunduğu kutunun 'tanımlanamayan' bir elementle kaplı olduğu açıklandı. Bilim insanları araştırmayı durdurmak zorunda kaldı.

Bennu asteroidinde gizemli toz: Araştırmalar durduruldu

NASA, bilim insanlarının kutunun içinde gizemli siyah toz tespit etmesinden sonra  asteroit örnekleri üzerindeki çalışmayı durdurmak zorunda kaldı.

Örnekler, NASA'nın OSIRIS-REx misyonunun bir parçası olarak 2020 yılında Bennu'nun yüzeyinden toplandı ve Pazar günü Utah çölüne indi.

 


 

Bilim insanları bugün yaklaşık 226 gramlık molozun toplandığı kutuyu açtılar ve tanımlanamayan öğeler buldular.

Bennu asteroidinden örnek taşıyan Osiris-Rex Dünya’ya ulaştı
Bennu asteroidinden örnek taşıyan Osiris-Rex Dünya’ya ulaştı

Bilim insanları tarafından çekilen bir görüntü, gümüş kapağın iç kısmının siyah malzemeyle lekelendiğini gösteriyor.

Bennu asteroidinde gizemli toz: Araştırmalar durduruldu

NASA, tozun Bennu asteroitinden gelen malzeme olup olmadığını belirlemek için hızlı bir analizden geçeceğini söyledi. 

OSIRIS-REx misyonundan toplanan veriler aynı zamanda bilim insanlarının Dünya'yı etkileyebilecek asteroitleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak ve gelecekteki asteroit saptırma yetenekleri için bilgi sağlayacak.

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