Hafif Sağanak Yağışlı 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.09.2023 09:40

Brent petrolün varili 94,86 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,86​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 94,86 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 94,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 94,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına dair verilerin ve küresel arz daralması endişelerinin etkisiyle yeniden yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar petrol üretimlerinde kesintiye gitmeleri, gelecek aylarda piyasalarda arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisini artırarak fiyatlardaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

"Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı" endişeleri

Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişelerini destekleyici bir veri de ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (IEA) geldi. IEA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik verilerin ülkede talebin artacağı beklentisini güçlendirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Ülkede yarın bir haftalık sonbahar festivali tatili başlayacak. Tatilin etkisiyle yolculuk yapanların sayısında ve yakıt talebinde artış olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,07 ile 95,14 dolar aralığının direnç, 94,79 ile 94,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol ABD
Sıradaki Haber
Goldman Sachs: Politika faizindeki hızlı normalleşme TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Yunanistan ana muhalefetindeki lider değişimi SYRIZA'da "ölüm kalım" tartışması başlattı
11:20
Türkiye 3 yıl içinde yüksek gelirli ülkeler sınıfına girebilir
11:11
Finlandiya ve Fransa, Kiev'e desteklerini yineledi
11:11
Rusya Enerji Bakanı, akaryakıt ihracat yasağının istikrar sağlanıncaya kadar süreceğini bildirdi
11:08
Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu TRT Haber'de
10:24
Fransa ambargosuna yerli motor yanıtı
Yerli hibrit ayçiçeğinde hasat sürüyor
Yerli hibrit ayçiçeğinde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ