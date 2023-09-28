Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 09:25

Endonezya, sosyal medya platformlarından satışı yasakladı

Endonezya Ticaret Bakanı Zulkifli Hasan, sosyal medya platformlarında satış yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Endonezya, sosyal medya platformlarından satışı yasakladı

Tech in Asia'nın haberine göre, Hasan, başkent Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya platformlarında satış yapılmasını yasakladıklarını ve söz konusu düzenlemeye uyulması için bir hafta süre tanındığını söyledi.

Hükümetin yüz yüze satış yapan işletmeleri korumayı hedeflediğini kaydeden Hasan, bu kararla "adil ve dürüst rekabeti" sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Hasan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sosyal medya ve e-ticaretin birbirinden ayrılarak kişisel bilgilerin ticari amaçlarla kullanılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetmişti.

Sosyal medya platformlarında satış yapılmasının yasaklanmasının en fazla TikTok'u etkilemesinin beklendiği kaydediliyor.

TikTok'un 125 milyonu Endonezya'da olmak üzere Güneydoğu Asya'da aylık 325 milyon aktif kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor.

Tech in Asia'ya konuşan TikTok Endonezya'nın bir sözcüsü ise söz konusu düzenlemenin platformdaki 6 milyondan fazla kişinin geçim kaynağını etkileyeceğini ifade etmişti.

ETİKETLER
Endonezya Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Goldman Sachs: Politika faizindeki hızlı normalleşme TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:42
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
09:40
Brent petrolün varili 94,86 dolar
09:40
Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim
09:39
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
09:32
Kötü koku yayılan evden 3 kamyon atık çıktı
09:24
Goldman Sachs: Politika faizindeki hızlı normalleşme TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ediyor
Yapay zeka destekli sistemlerle elde edilen gübrelerle organik endüstriyel kenevir yetiştirildi
Yapay zeka destekli sistemlerle elde edilen gübrelerle organik endüstriyel kenevir yetiştirildi
FOTO FOKUS
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ