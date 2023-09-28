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Dünya
BBC 28.09.2023 09:03

Meta'dan 'kişiliğe' sahip yapay zeka sohbet robotu

Meta, Messenger hizmetinde kullanılacak bir dizi yeni sohbet robotu hakkında açıklama yaptı. Sohbet robotlarının "kişiliği" olacak ve tatiller veya yemek pişirme tavsiyeleri gibi belirli konularda uzmanlaşacak.

Meta'dan 'kişiliğe' sahip yapay zeka sohbet robotu

Sohbet robotları yarışında son atak Meta'dan geldi.

Şirket, ana sohbet robotuna "Meta AI" adını veriyor ve mesajlaşmada kullanılabiliyor.

Bu robotlar yalnızca soru yanıtlamakla kalmıyor. Aynı zamanda kendi kişilikleriyle sorulara yanıt veriyor.

Meta'ya göre NFL yıldızı Tom Brady, "esprili bir spor tartışmacısı" olan "Bru" adlı bir yapay zeka karakterini, YouTube yıldızı MrBeast ise "seni kızdıracak" ağabey "Zach"ı canlandıracak.

Snoop Dogg ve Kendall Jenner gibi birçok ünlü de kişiliklerini farklı türden sohbet robotlarına vermek için sisteme kaydoldu.

Zuckerberg, botların cevaplayabileceği şeyler konusunda hala "birçok sınırlama" olduğunu söyledi.

Sohbet robotları önümüzdeki günlerde ve başlangıçta yalnızca ABD'de kullanıma sunulacak.

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