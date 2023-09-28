Meksika göç krizini ele almak üzere 10 ülke ile toplantı yapacak

Meksika'da Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzensiz göçmen sorununun tüm bölgeyi etkileyen "yapısal bir sorun" olduğunu söyledi.

Göç sorunlarını konuşmak üzere 10 ülkenin katılacağı bir toplantı organize edeceklerini duyuran Lopez Obrador, "Artan göç akışını durdurmalıyız ve yükselen riskler karşısında da göçmenleri korumalıyız. Ortak bir yardım planını müzakere etmeyi temenni ediyorum. Sanıyorum 10 gün içerisinde bu toplantıyı gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Amerika kıtasında "benzeri görülmemiş" bir göçmen akışının vuku bulduğu vurgulanarak, Orta Amerika ülkeleri ile Meksika arasında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM), 14 Nisan'daki açıklamasında, Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında düzensiz göçmenlerin rotası olan Darien Boşluğu'ndan bu yıl geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının 400 bine çıkabileceğini duyurmuştu.