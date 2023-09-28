Sırp lider Vucic: Erken genel seçimi 17 Aralık'ta yapmaya hazırız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyon'unda (RTS) katıldığı bir programda Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlara ve ülkesindeki muhalefet partilerinin talep ettiği erken genel seçime yönelik açıklamalarda bulundu.

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların kendileri için üzücü olduğunu kaydeden Vucic, Sırbistan-Kosova diyalog sürecindeki müzakerelerde ABD'nin Avrupa Birliği'nden (AB) daha başarılı olabileceğini savundu.

Vucic, Kosovalı Sırpları barışçıl şekilde hareket etmeye çağırarak, uluslararası topluma ülkesine baskı yapmaması hususunda ricada bulundu.

"Erken parlamento seçimlerini 17 Aralık'ta yapmaya hazırız"

Muhalefetin, 3 ve 5 Mayıs'ta meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar sonrası yaptığı erken genel seçim talebine de değinen Vucic, erken genel seçimi 17 Aralık'ta yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vucic ayrıca, "Seçim, 23 Aralık ya da istedikleri ileri bir tarihte de olabilir." dedi.

Bu arada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı.

Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, 1'i öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından erken genel seçim talep eden muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs itibarıyla belirli aralıklarla gösteriler düzenleniyor.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın, Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.