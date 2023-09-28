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Dünya
İHA 28.09.2023 06:50

Yunanistan'ı Elias Fırtınası vurdu: Durum kontrolden çıkıyor

Yunanistan’ın vuran Elias Fırtınası nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı. Yetkililer, vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını isterken, Ftiotis, Teselya ve Mora Yarımadası’ndaki birçok yerleşim bölgesinde eğitime ara verildi.

Elias Fırtınası, Yunanistan’ın orta kesimlerini ve başkent Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesini vurdu.

Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı.

Vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını istendi, eğitime ara verildi

Yetkililer, vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını isterken, Ftiotis, Teselya ve Mora Yarımadası’ndaki birçok yerleşim bölgesinde eğitime ara verildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Liman kenti Volos’ta ise cadde ve sokaklar göle döndü.

"Durum kontrolden çıkıyor"

Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos yaptığı açıklamada, "Durum kontrolden çıkıyor. Kendinizi evlerinize kapatın, üst katlara çıkın, hayatınızı koruyun" dedi.

Sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

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