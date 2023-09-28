Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 28.09.2023 09:14

ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin artık gerçek zamanlı verilere de erişim sağlayabildiği açıklandı.

ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek

OpenAI şirketinin kullanıma açtığı ChatGPT bugüne kadar cevaplarında sadece Eylül 2021'e kadar olan bilgilere yer verebiliyordu. Yani robotun veri tabanı Eylül 2021 ve öncesinde internete girilmiş bilgilerden oluşuyordu.

Bugünden itibarense robotun "premium" kullanıcıları artık sorularına gerçek zamanlı yanıtlar alabilecek.

Yani bu kullanıcılar artık sohbet robotuna güncel olayları sorabilecek, haberleri buradan takip edebilecek.

Sohbet robotunun ücretsiz olan GPT-3.5 sürümüne güncel verilere ulaşıp ulaşamadığını sorduğumuzdaysa hala "Üzgünüm, bilgi kesim tarihim Eylül 2021'e kadar olan verileri içeriyor ve o tarihten sonraki güncellemelere erişimim yok" yanıtını veriyor.

OpenAI güncel veri özelliğinin yakında bütün kullanıcılara açılacağını belirtti.

Şirket bu hafta başında yaptığı açıklamada, ChatGPT'ye yakın zamanda sesli sohbet özelliğinin de ekleneceğini haber vermişti.

"Artık ChatGPT'ye güncel haber kaynağı muamelesi yapabiliriz"

ChatGPT ve benzeri yapay zeka sohbet robotları kullancılara "olabildiğince insansı" cevaplar verebilmek için çok büyük miktarda veri kullanıyor.

Bu robotların çevrimiçi bilgi arama yöntemlerini dramatik şekilde değiştirmesi bekleniyor.

University College London'da iş psikolojisi dalında Prof. Tomas Chamorro-Premuzic "Bu özellik getirilmemiş olsaydı insanlar son bilgileri almak için Google ya da Twitter'a gitmek zorunda kalacaktı. Artık ChatGPT'ye güncel haber kaynağı muamelesi yapabiliriz" diyor.

Ancak Chamorro-Premuzic, haber kaynağı olarak bu yapay zeka robotlarını kullanmanın iyi olduğu kadar, riskli yanları da bulunduğuna dikkat çekiyor:

"Acil yanıt aradığınız sorulara hızlı cevaplar vermesi iyi ancak kaynak göstermeden bilgi veriyor olması yanıltıcı olabilir".

ETİKETLER
ChatGPT Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Meta'dan 'kişiliğe' sahip yapay zeka sohbet robotu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:42
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
09:40
Brent petrolün varili 94,86 dolar
09:40
Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim
09:39
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
09:32
Kötü koku yayılan evden 3 kamyon atık çıktı
09:26
Endonezya, sosyal medya platformlarından satışı yasakladı
Yapay zeka destekli sistemlerle elde edilen gübrelerle organik endüstriyel kenevir yetiştirildi
Yapay zeka destekli sistemlerle elde edilen gübrelerle organik endüstriyel kenevir yetiştirildi
FOTO FOKUS
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ