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Bilim Teknoloji
AA 02.09.2023 17:28

Adalet Bakanı Tunç'tan TEKNOFEST'e ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TEKNOFEST fuar alanını ziyaret etti. Stantları ziyaret eden, vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bakan Tunç ve Bayraktar, sergilenen Bayraktar KIZILELMA'yı da inceledi.

Adalet Bakanı Tunç'tan TEKNOFEST'e ziyaret
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festivalin dördüncü gününde 11'inci Hava Üs Komutanlığı'na ailesiyle gelen Bakan Tunç'u Ankara Valisi Vasip Şahin karşıladı.

Bir süre Komutanlık binasında bulunan Tunç daha sonra TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile TEKNOFEST fuar alanına giriş yaptı.

Alanda yoğun ilgiyle karşılaşan, stantları ziyaret eden, vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bakan Tunç ve Bayraktar, sergilenen Bayraktar KIZILELMA'yı da inceledi.

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Teknofest Yerli ve Milli Teknolojiler Ankara Yılmaz Tunç
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