Adalet Bakanı Tunç'tan TEKNOFEST'e ziyaret

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festivalin dördüncü gününde 11'inci Hava Üs Komutanlığı'na ailesiyle gelen Bakan Tunç'u Ankara Valisi Vasip Şahin karşıladı.

Bir süre Komutanlık binasında bulunan Tunç daha sonra TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile TEKNOFEST fuar alanına giriş yaptı.

Alanda yoğun ilgiyle karşılaşan, stantları ziyaret eden, vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bakan Tunç ve Bayraktar, sergilenen Bayraktar KIZILELMA'yı da inceledi.