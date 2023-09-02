Selçuk Üniversitesi’nin TEKNOFEST standına yoğun ilgi

Selçuk Üniversitesi’nin TEKNOFEST’te bugüne kadar elde ettiği ödüllerin sergilendiği stant Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

Selçuk Üniversitesi, Etimesgut Havaalanı’nda akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST Ankara’da yerli ve milli projeleriyle teknoloji meraklılarını ağırlıyor.

Stantta Selçuk Üniversitesi Milli ve Yerli Sancak Topluluğu Selçuk Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu ve takım üyeleri tarafından tasarlanan “Kürşat” isimli hidro mobil araç ile Huğlu Meslek Yüksekokulu’nun iş birliği yaptığı firmalarla savunma sanayisine yönelik geliştirdiği ürünler dahil katma değere dönüştürülmeye uygun birçok proje yoğun ilgi görüyor.

Selçuk Üniversitesi standı, 3 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.