Bilim Teknoloji
AA 17.10.2025 11:07

5G ihalesinin ardından gözler yerli cep telefonu üreticilerinde

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yerli markaların 5G ile uyumlu cihazlar geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Bu durum ülkemizin dijital bağımsızlığına ve rekabet gücüne katkı sunacak stratejik bir adım olacaktır" dedi.

5G ihalesinin ardından gözler yerli cep telefonu üreticilerinde
[Fotoğraf: Getty]

Turnacı, dün gerçekleştirilen 5G ihalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İhalenin Türkiye'nin dijital geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Turnacı, bu önemli adımın ülkenin iletişim ve teknoloji sahnesinde yeni bir döneme girişinin simgesi olduğunu söyledi.

İşte "5G teknolojisi" ile ilgili merak edilenler
İşte "5G teknolojisi" ile ilgili merak edilenler

Turnacı, gelişen teknolojilere ayak uydurmanın ve bu teknolojilerin hazırlığını yaparak öncü bir ülke konumuna gelmenin stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

5G'nin endüstri ve sanayide devrim niteliğinde bir dönüşüm oluşturacağına işaret eden Turnacı, şöyle konuştu:

"5G ekonomiye hem doğrudan hem de dolaylı birçok katkı sağlayacak. Vatandaşlar 5G ile birlikte 10 kata varan hız artışı yaşayacak, dijital toplum olma yolunda mobiliteyi çok daha etkin kullanabilecek. Bu dönüşümün en somut etkilerinden biri, akıllı telefon ekosisteminde yaşanacak değişim olacak."

"Üretici firmaların gerekli özveriyi göstereceğini öngörüyoruz"

Şu anda Türkiye'de 5G uyumlu olmayan yaklaşık 63 milyon cihaz bulunduğu bilgisini veren Turnacı, 5G teknolojisini deneyimlemek isteyen vatandaşların yeni nesil uyumlu cihazlara yönelmesini beklediklerini ifade etti.

Turnacı, bu durumun cep telefonu satışlarını ciddi oranda etkileyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Satış grafiğinde yüzde 100'e varan bir artış ihtimali olabilir. Üretici firmaların da en makul fiyatlarla ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak için gerekli özveriyi göstereceğini öngörüyoruz. Özellikle yerli üretimin bu alanda artması, teknolojik dönüşüm açısından büyük önem taşıyor. Yerli markalar 5G ile uyumlu cihazlar geliştirmeli. Bu durum ülkemizin dijital bağımsızlığına ve rekabet gücüne katkı sunacak stratejik bir adım olacaktır."

5G teknolojisinin ultra yüksek hızlar, düşük gecikme süreleri ve aynı anda milyonlarca cihazın bağlantı kurabilme kapasitesiyle hem iş dünyasında hem de günlük yaşamda köklü bir dönüşümün habercisi olduğunu vurgulayan Turnacı, bu teknolojinin mobil oyunlardan bulut tabanlı uygulamalara, yapay zekadan nesnelerin internetine kadar geniş bir yelpazede yenilikleri hayata taşıyacağını anlattı.

"Bu teknoloji, küresel ekonomi içinde önemli bir paya ulaşacak"

Turnacı, özellikle yapay zeka çözümlerinin, 5G'nin sunduğu hız ve düşük gecikme avantajıyla çok daha güçlü hale gelmesini beklediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sektörel açıdan bakıldığında 5G, akıllı şehirler, otonom araçlar, nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 gibi alanlarda yeni iş modellerinin oluşmasına zemin hazırlıyor. Bu dönüşüm, sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi kritik sektörlerin büyümesini hızlandıracak, ülke ekonomisine uzun vadeli bir ivme kazandıracaktır. 5G pazarı dünya genelinde hızla büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu teknoloji, küresel ekonomi içinde önemli bir paya ulaşacak. 5G'ye yapılan yatırımlar arttıkça, bu alandaki ürün ve hizmet çeşitliliği de genişleyecek. Türkiye'nin bu büyüme tablosunda güçlü bir yer edinebilmesi, bugün atılan adımların ve yatırımların kararlılıkla sürdürülmesine bağlıdır."

5G'nin yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda bir vizyon meselesi olduğunu belirten Turnacı, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü bir itici güç olacak bu yeni dönemin, hem ekonomik kalkınmayı destekleyeceğini hem de toplumsal yaşamın her alanına dokunacağını sözlerine ekledi.

