5G ihalesinde en yüksek tekliflerin toplam tutarı 3 milyar 534 milyon dolar oldu

5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihale öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, hazırlıklar hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.

İhaleye katılan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna teklif dosyalarını teslim etti.

İhale, iki farklı bantta, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden 11 frekans için gerçekleştirildi.

İhalede öncelikle isteklilerin kapalı teklifleri açıldı ve ihale açık teklif usulü ile devam etti. Bu aşamada isteklilerden sözlü teklifleri istendi.

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek.

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranı ile yapılmaması halinde ise BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.

Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında ödeme yapacak.

Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.

"5G ile yeni bir devir başlayacak"

BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bu ihaleyle 5G çağına adım attığını bildiren Karagözoğlu, bunun sadece teknolojik bir geçiş değil, ülke için stratejik bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Karagözoğlu, 5G ile yeni bir devrin başlayacağını belirterek, "Elektronik haberleşme sektörü, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde M2M, yani makineler arası haberleşme ve IoT, yani nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek, kullanıcılar yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacak. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak." dedi.

5G ile ilgili en büyük kıstasın yerli ve milli çalışmalar olduğunu ifade eden Karagözoğlu, 2008'deki 3G ihalelerinde operatörlerimize yatırımlarının bir kısmını Türkiye'de AR-GE merkezi bulunan firmalardan yapma şartı getirdiklerini hatırlattı.

Karagözoğlu, 2015'teki 4,5G ihalelerinde ise bu yaklaşımı güçlendirerek yatırımların yüzde 45'inin yerli malı belgeli ürünlerden sağlanmasını şart koştuklarını vurgulayarak, yerli üreticileri desteklemek ve sektörde kalıcı bir yerli ekosistem oluşturmak için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmeciyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" (UUYM5G) üzerinde çalışıldığını belirten Karagözoğlu, "Bu projeyi, 5G'nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla geliştirdik. Bakanlığımızın, BTK'nin ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyon yazılımlarını, 7-13 GHz bandında çalışan radyolink ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

HTK üyesi firmaların ihracat kapasitesini artırmak için Ticaret Bakanlığının HİSER programının devreye alındığını kaydeden Karagözoğlu, bu kapsamda eğitim, danışmanlık, yurt dışı bağlantılar ve alım gibi faaliyetlerin yüzde 70'inin Bakanlık tarafından karşılanmaya başlandığını anlattı.

Karagözoğlu, "Yapılan çalışmalarla 4,5G şebekelerinde yerlilik oranı, hedeflenen yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 52'ye ulaştı. Yeni ihaleyle bu oranı yüzde 60'a yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca uygun ürün bulunması halinde şebekelerde kullanılan donanımın yüzde 30'unun tamamen milli, yani fikri ve mülkiyet hakları Türkiye'ye ait ürünlerden oluşmasını şart koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla, üç işletmeciye tahsis edilen toplam frekans bandının 549,2 MHz seviyesinde olduğuna işaret eden Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Tamamlanan ihale ile işletmecilerimize tahsis edilen frekans bandı 400 MHz daha artmış olacak. Bu da kapasitemizde yüzde 72,8 oranında bir artış anlamına gelecek. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak."

A1, A2 ve A3 paketleri için teklifler

İhalede ilk olarak 700 MHz frekansına yönelik teklifler değerlendirildi.

A1, A2 ve A3 paketleri için Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar kapalı teklif verdi.

Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi.

Böylece 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom vermiş oldu.

En yüksek teklif veren Turkcell, A1 paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti.

A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti.

A3 paketi ve 700 MHz bandında kalan yerler ise 3. en yüksek teklifi vermesi sebebiyle Türk Telekom'a ait oldu. Böylece 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom tarafından alınmış oldu.

Böylece A1, A2 ve A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti.

B1, B2 ve B3 paketleri için teklifler

3,5 GHz frekansında 3 ayrı 1x80 Mhz bant genişliği için teklifler alındı.

Bu frekanstaki B1, B2 ve B3 paketleri için Türk Telekom 209 milyon dolar, Vodafone 201 milyon dolar ve Turkcell 200 milyon dolar kapalı teklif verdi.

İhalenin sözlü teklif aşamasına üç şirket de katıldı.

Bu aşamaya, kapalı turun en yüksek teklifi olan 209 milyon dolarla başlandı.

Turkcell, paketler için 214 milyon dolar teklif verirken, Vodafone ve Türk Telekom kapalı zarfta verdiği teklifleri yükseltmedi.

Buna göre, en yüksek teklif 214 milyon dolarla Turkcell'den gelirken, Türk Telekom 209 milyon dolar ve Vodafone 201 milyon dolar teklifte kaldı.

Paketlerin ihale süreci tamamlanırken, teklif büyüklüğüne göre B1 paketine Turkcell, B2 paketine Türk Telekom ve B3 paketine Vodafone hak kazanmış oldu.

Böylece B1, B2 ve B3 paketleri için toplam teklif tutarı 624 milyon dolar olarak belirlendi.

Paketlerin tamamına ilişkin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından frekans bandında yer seçimi yapılacak.

İhalede, B4 paketine 187 milyon dolarla, B5'e 186 milyon dolarla ve B6'ya 208 milyon dolarla en yüksek teklifi Turkcell verdi. Türk Telekom B7 paketine 212 milyon dolarla, B8 paketine de 248 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi.

En yüksek tekliflerin toplam tutarı 3 milyar 534 milyon dolar oldu

Bu tekliflerle, 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

Bakan Uraloğlu teşekkür etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdda, "Türkiye’yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalemizi bugün gerçekleştirdik" dedi

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkür eden Bakan Uraloğlu, 5G'nin ekonomiye büyük katkı sunacağını vurguladı.

Türkiye’yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalemizi bugün gerçekleştirdik.



5G ihalesi kapsamında;



???? Asgari değer olarak belirlediğimiz 2 Milyar 125 Milyon ABD Doları hedefimiz KDV ile 3 Milyar 534 Milyon ABD Dolarına ulaştı.



Ekonomimize büyük bir katkı sunacak olan… pic.twitter.com/B2N30icoAE — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 16, 2025



