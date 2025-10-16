Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 16.10.2025 15:03

5G ihalesi sona erdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G ihalesi sonucunun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda onaylanmasının ardından kesinleşeceğini belirtti.

5G ihalesi sona erdi

BTK'de gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi, tüm frekans bantlarına ilişkin paketlerin satış sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi.

BTK Başkanı Karagözoğlu, ihaleye ilişkin değerlendirmesinde, 700 MHz bandındaki 60 MHz'lik frekans bandını içeren A1, A2, A3 paketlerinin asgari değerinin 1 milyar 275 milyon dolar olarak belirlendiğini, ihale sonucunda oluşan bedelin 1 milyar 280 milyon dolar olduğunu söyledi.

5G ihalesinde en yüksek tekliflerin toplam tutarı 3 milyar 534 milyon dolar oldu
5G ihalesinde en yüksek tekliflerin toplam tutarı 3 milyar 534 milyon dolar oldu

3.5 GHz bandındaki toplam 340 MHz frekans bandını içeren B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 paketlerinin asgari değerinin 850 milyon dolar olarak belirlendiğini, ihale sonucunda oluşan bedelin ise 1 milyar 665 milyon dolar olduğunu bildiren Karagözoğlu, "İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar iken ihale sonucunda oluşan bedel KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar olmuştur." dedi.

Karagözoğlu, mobil şebeke işletmecilerinin her üçünün de ihaleye katıldığını aktararak, "İhalede belirli frekans paketlerini kazandıkları için mevcut frekans ve numara gibi kaynaklarını 5G hizmetleri için de kullanabilmeleri için 2029 yılından itibaren her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacaklar. İhale Komisyonu kararımızı, ihale yetkilisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna sunacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun onaylaması akabinde ihale kararı kesinleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
5G Bilimsel Araştırma BTK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'de hane başına aylık 305 GB internet kullanılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
Kültür ve Turizm Bakanlığından özel tiyatrolara destek
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
14:57
Okul yolunda başıboş köpeğin saldırısına uğradı
14:45
KKM’nin mevduattaki payı yüzde 1’in altına indi
15:07
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:20
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Zigana Dağı'nda besiciler sonbahar mesaisinde
Zigana Dağı'nda besiciler sonbahar mesaisinde
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ