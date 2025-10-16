Türkiye'de hane başına aylık 305 GB internet kullanılıyor

BTK'nın yayımladığı "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, 2025 yılı ikinci çeyreği (Nisan-Mayıs-Haziran) itibarıyla Türkiye'deki toplam genişbant internet abone sayısı 97,4 milyonu aştı.

Bu abonelerin 20,7 milyonunu sabit, 76,6 milyonunu ise mobil aboneler oluşturdu. Toplam abone sayısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9'luk bir artış yaşandı.

Sabit internette aylık tüketim 300 gb sınırını aştı

Rapora göre, Türkiye'de internet kullanım alışkanlıkları ve veri tüketimi artmaya devam etti.

Özellikle sabit genişbant abonelerinin veri kullanımı dikkati çekti. 2025'in ikinci çeyreğinde sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 305 GB olarak gerçekleşti.

Mobil genişbant abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 17,8 GB seviyesine ulaştı.

Fiber altyapı 637 bin kilometreye yükseldi

Veri tüketimindeki artışta, hızla yaygınlaşan fiber altyapı yatırımları kilit rol oynadı. Fiber internet abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 8,77 milyona ulaştı.

Bu artışla birlikte, Türkiye'nin toplam fiber altyapı uzunluğu da 637 bin kilometreye yükseldi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6'lık bir artışa işaret etti.

Raporda ayrıca, Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 26'sının 50-100 Mbps hız aralığındaki bağlantı paketlerini tercih ettiği belirtildi.