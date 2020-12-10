Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik ve Azerbaycan askerlerinden Mehter Marşı eşliğinde zafer yürüyüşü
Azerbaycan'da düzenlenen Zafer Geçidi töreninde, Mehmetçik ve Azerbaycan askerleri Mehter Marşı eşliğinde yürüdü.
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene katılan askeri birliklerin geçidini seyretti.
Zafer Geçidi töreninde, Mehmetçik ve Azerbaycan askerleri Mehter Marşı eşliğinde yürüdü.
Etiketler: Azerbaycan
Son Haberler
- 14:39
- 14:34
- 14:41
- 14:15
- 14:12
Sıradaki Haber
Aliyev: Muharebenin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz