Haber Giriş: Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'ın topraklarının işgaline karşı vermiş olduğu haklı mücadelesinin tescil edildiği ateşkes anlaşmasını kıvançla karşılıyor, Azerbaycan'ın zaferini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın topraklarının işgaline karşı vermiş olduğu haklı mücadelesinin tescil edildiği ateşkes anlaşmasını kıvançla karşılıyor, Azerbaycan'ın zaferini yürekten kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 10, 2020
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu CHPSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 13:50
Son Haberler
- 14:36
- 14:35
- 14:40
- 14:27
- 14:16
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu: Çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı, bedelini ağır ödedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz