Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, Dağlık Karabağ bölgelerindeki askeri eylemlerin tamamen durduğunu söyledi.

Stepanyan, çatışma bölgesindeki durumun sabahın erken saatlerinden beri sakin olduğunu açıkladı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Dağlık Karabağ’da Moskova saatiyle 00.00'dan itibaren ateşkes ve çatışmaların durdurulması ilan edilişti. 9 maddeden oluşan anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacakları açıklanmıştı.