Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Daha önce 2 defa ateşkes çabaları oldu. Bizim de destek verdiğimiz çabalar oldu. Her seferinde Azerbaycan ateşkesten yana olduğunu gösterdi. Ama her seferinde ateşkesi bozan savaş isteyen, çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı. Ermenistan bunu bedelini ağır ödedi. En sonunda Ermenistan pes etmek durumunda kaldı. Dün gece ateşkes imzalandı.Savaşı başlatan Ermenistan'dı. Çatışma hattındaki sivillere ve Azerbaycan güvenlik güçlerine saldırdı. Hem işgalcisin hem de saldırgansın, bunun bedelini ödettirirler.

"30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor"

Azerbaycanın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor. (Dağlık Karabağ'daki anlaşma) Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor.

"ABD, FETÖ tehlikesinin farkına varmaya başladı"

(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz."