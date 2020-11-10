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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile Yukarı Karabağ'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Yukarı Karabağ'ı görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmede "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.
Etiketler: Son Dakika Dış Politika Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:07
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