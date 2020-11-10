Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Azerbaycan'a kutlama: Kötü günler bitti
Milli Savunma Bakanlığından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda Azerbaycan'a tebrik mesajı yayımladı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan Türkü Gardaşlarımız şu Atasözünü iyi bilir: 'Kötü günün ömrü az olur!' 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman Gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!"
Azerbaycan Türkü Gardaşlarımız şu Atasözünü iyi bilir:— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2020
“Kötü günün ömrü az olur!”
30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman Gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı.
Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun! pic.twitter.com/key65uQumc
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:48
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