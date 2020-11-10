Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda Azerbaycan'a tebrik mesajı yayımladı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan Türkü Gardaşlarımız şu Atasözünü iyi bilir: 'Kötü günün ömrü az olur!' 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman Gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!"