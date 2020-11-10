Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Azerbaycan'dır, diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan. Artık Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

"Karabağ Azerbaycan'dır" diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan.



Artık Karabağ Azerbaycan'dır.



Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan.