Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dağlık Karabağ mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin "Artık Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Azerbaycan'dır, diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan. Artık Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan." ifadelerini kullandı.
"Karabağ Azerbaycan'dır" diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan.
Artık Karabağ Azerbaycan'dır.
Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan.
Etiketler: Azerbaycan Fuat OktaySon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:51
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