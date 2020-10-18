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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusunda
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır" ifadeleri yer aldı.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 00:43
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