Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
Azerbaycan ve Ermenistan 18 Ekim'de yerel saatle 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaşmıştı.
Yerel saatin 00.00'ı göstermesiyle birlikte Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
Etiketler: Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:24
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