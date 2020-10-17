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AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlusudur
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
"Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar.
Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor."
#Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 17, 2020
Ermenistan’ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar.
Libya’da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 22:29
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