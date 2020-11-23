Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görülüyor.

İlham Aliyev, görüntülerde, Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söylüyor.

Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlatıyor.

İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini söylüyor.

Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkati çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguluyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı.

Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.