Sıcaktan bunalınca damacanadan klima yaptı

Sivas Diriliş Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki kasap Ali Doğan, sıcak havadan bunalınca ilginç bir çözüm buldu.

Serinlemek için yüksek maliyetler ödeyerek klima satın almak istemeyen Doğan, hem ekonomik hem de sağlıklı bir klima yapmaya karar verdi.

Doğan, yaklaşık 1,5 ay proje araştırması yaptıktan sonra kahvehanede gördüğü fanlardan esinlenerek bir damacanayı klimaya dönüştürmeye karar verdi.

Doğan, 300 TL harcayarak satın aldığı fanları boş bir damacanaya yerleştirip hem düşük maliyetli hem de baş ağrısı yapmayan bir klima geliştirmiş oldu.

Su ve buz parçalarıyla çalışan klimanın enerji sarfiyatı ise saatte sadece 20 kuruş. Son derece ekonomik olan klimanın çalışma sistemi de çok basit. Damacananın üzerine yerleştirilen fan sıcak havayı çekip damacananın içerisindeki buzlu suya çarpmasını sağlıyor.

Damacananın içinde sıkışan ve soğuyan hava damacananın üzerindeki çıkışlardan odaya yayılıyor. Bu sistemde oda yaklaşık bir saat içerisinde istenilen ısıya ulaşabiliyor.

"Klima pahalı, bunu yapmaya karar verdik"

Ali Doğan, yazın Sivas'ın çok sıcak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sivas kışın çok soğuk bir memleket olduğu için yazın da çok sıcak oluyor. Evde otururken çok sıcak olduğunu fark ettim. Klima biliyorsunuz ki çok pahalı. Onu almaya da imkanımız olmadığı için doğal yöntemden bu şekilde klima yapmaya karar verdik. Bir ampulün yaktığı elektriği yakmıyor.

Normal klima çarpıyor, çocuklar rahatsız oluyor. Biz de o yüzden doğal bir klima yapalım dedik. Bu klima saate 15-20 kuruş falan yakar. Bir klima fiyatıyla oranladığımız zaman klimalar çok pahalı ama bu 280-300 liraya mal edebilirsiniz. İnsanlar isterse seve seve yaparız. Bunu düşünmek 1,5 ayımızı aldı. Bazı iş yerlerinde havalandırmada kullanılan pervane ve damacanadan yaptık."

Ali Doğan'ın kardeşi Murat Doğan ise, kardeşine ilkten böyle bir şey olamayacağını söylediğini anlatarak, "Bir gün kardeşimle konuşuyordum. Ağabey böyle bir şey yapacağım fan ve pet şişesiyle dedi. Olmaz böyle bir şey dedim. Tutmaz, soğutmaz dedim. Ağabey gel bir bak dedi. Çıktım geldim. Bir 15-20 dakika oturdum, gerçekten de bir ferahlama oldu" dedi.

Kaynak: İHA