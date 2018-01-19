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Buradasınız : » » Mehmetçikten kardan yolda kalanlara sıcak çorba

Mehmetçikten kardan yolda kalanlara sıcak çorba

Erzincan-Sivas karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlara jandarma ekiplerince çorba ikram edildi.

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Mehmetçikten kardan yolda kalanlara sıcak çorba

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ mevkisinde dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yol açma çalışmaları yapan Karayolları Bölge Trafik Amirliği'nin talebi üzerine Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu karayolu çift yönlü olarak tafiğe yaklaşık 3 saat kapatıldı.

Bu nedenle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Mehmetçik yetişti. Jandarma ekipleri yolda bekleyen sürücüler ile vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılan karayolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle jandarma gerekli tedbirleri aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas-Srzincan karayolu, mehmetçik, kar, erzincan valiliği
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