Longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaza büründü

Kırklareli Demirköy ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle longoz ormanları ve Balkan köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Geçmişte ismi Rumca "güzel kız" anlamına gelen Trulya olan, şimdilerde Bosna Hersek'ten göçenlerin yaşadığı Hamdibeyköy'de, seyirlik manzara meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle yerli turistler de köye gelerek, karın keyfini çıkardı.

Avrupa'nın en büyük longozu

Öte yandan yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içerisinde 4 gölün yer aldığı, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken longozlar ormanlarında da güzel görüntüler oluştu. Temiz havası ve doğal ortamlarıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozlar beyaz örtüyle kaplandı.

İçerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanlarında kar yağışı ile oluşan güzellikler hayranlık uyandırıyor.

Avrupa'nın en eski çiftçi yerleşiminin de olduğu Demirköy ilçesine 20, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta bulunan longoz ormanları, deniz ve doğa turizmini bir arada sunan yeşil ve mavinin buluştuğu bir doğa harikası olarak görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA