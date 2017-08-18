Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz için tören düzenlendi.

Şehit Akdeniz'in (30) naaşı önce İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak tören için Dörtyol ilçesindeki Kara Hasan Paşa Kışlası'na getirildi.

Burada bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu.

Daha sonra Dörtyol İlçesi Müftü Yardımcısı Kazım Ural tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehidin naaşı törenin ardından karayoluyla memleketi Osmaniye'ye gönderildi. AA