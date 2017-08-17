  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.524
    EURO 4.127
  • BIST 107068.15
    ALTIN 145.664
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Nusaybin'de teröristlerce kazılan tünel bulundu

Nusaybin'de teröristlerce kazılan tünel bulundu

PKK'lı teröristlerce, Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesine,kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazımı devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Nusaybinde teröristlerce kazılan tünel bulundu

Terör örgütü PKK mensuplarınca Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesine, kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazımı devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye ile 151,6 kilometre sınırı olan Mardin'in sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Valilik ve MİT Bölge Daire Başkanlığı koordinesinde, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının katkılarıyla yoğun çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

"Bu çalışmalar kapsamında bugün PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca Suriye bölgesinden Nusaybin ilçesine, ülkemize yönelik kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazılan ve yaklaşık 40 metre uzunluğunda halihazırda kazımı devam etmekte olan bir tünel tespit edilmiş." denilen açıklamada, tünelin imhasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. AA

Etiketler: Mardin, PKK, tünel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER