Milli piyade tüfeğinden 5 bin adet daha yola çıktı

Milli piyade tüfeği MPT-76, üretim aşamasında "50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah" olarak Türkiye'nin gururu haline geldi.

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, MPT-76'dan toplamda 20 bin adet siparişleri olduğunu söyledi.

Bugünkü sevkiyatla 16 bini teslim edildi. Geriye kalan 4 bin silah da bir ay içerisinde teslim edilecek.

"5 bin adedini teslim ediyoruz"

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, törende şunları söyledi:

"MPT-76 silahımız 20 binle kalmayacak. 26 bin 500 daha sipariş geleceğini ilgililerden öğrendik. Askerimizin elinde bulunan silahlar artık tedavülden kalkacak, bunların yerine MPT-76 silahımız konacak. 2019 yılı itibarıyla 26 bin 500 MPT-76, 15 bin MPT-55 silah fabrikamızda yapılacak. Bugün uluslararası söz sahibi olan MPT-76'dan 5 bin adedini teslim ediyoruz. 42 NATO testinden geçen tek silah MPT-76'dır. Bu silahımızla MKEK olarak ne kadar övünsek azdır. Bu silahta hepimizin emeği var. Bunun daha iyisini yapmak bizim de boynumuzun borcudur. İnşallah daha iyilerini yapacağız. Son teslimatımız olan 4 bin silahımızı bir ay sonra yapacağız. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum."

4 tır dolusu MPT-76, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Dakikada 700 mermi

42 NATO testini başarıyla geçen dünyadaki tek tüfek MPT-76, 4 kilo 180 gram ağırlığı ve 600 metre etkili menziliyle dikkat çekiyor.

"G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah" olarak nitelendirilen MPT-76, dakikada 700 mermi atabiliyor ve merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.

Yeni özellikleriyle daha da güçlenecek

İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen Milli Piyade Tüfeği'nin, askeri birliklerdeki kullanım sonrası geri dönüş taleplerine göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA