Çocukların 6 ay hazırlanarak büyük bir uyumla gerçekleştirdiği gösteri havadan görüntülenirken, yüzlerce çocuk insan zinciri oluşturarak Afrin yazıp, Türk bayrağı oluşturdu.

İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabulünün 97’nci yılında bin 380 çocuk işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyarak rekor kırdı. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri İşaret Dili Kulübü öğrencilerinden oluşan çocukların İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını büyük bir uyumla, işaret diliyle okuduğu o anlar ise havadan görüntülendi. Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte öğrencileri Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çocukların ailesi ve yüzlerce vatandaş izledi. Havadan çekilen görüntülerde, kırmızı beyaz kıyafetler giyen yüzlerce çocuğun İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuduğu o anlar hayran bıraktı.

İşaret diliyle İstiklal Marşı rekoru Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından tescil edilirken, öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla etkinlikte bedenleriyle Afrin yazarak ve Türk bayrağı koreografisi oluşturdu. Çocukların 6 ay boyunca hazırlandığı gösteri izleyenlerden büyük alkış alırken, havadan çekilen görüntüler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde yüzlerce çocuğun bir araya gelerek oluşturduğu zincirle Türk bayrağı yapıp Afrin yazdığı görülüyor.

“Böyle bir rekora imza atmış olmaları gerçekten anlamlı”

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yılında çocukların çok anlamlı bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Daha önce de çok farklı rekorlara ve projelere imza attılar. Bugün de 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabulü gününde ve Zeytin Dalı HarekatıQnda Mehmetçiğimizin güzel ve insani davranışlarla başarılı olduğu bugünlerde böyle bir rekora imza atmış olmaları gerçekten anlamlı. Bin 380 çocuğumuz işaret dilinde İstiklal Marşı’nı okudular. Ben kendilerini tebrik ediyorum, onlar bizim her şeyimiz" dedi.

“Böyle bir şeyi başarmak çok zor”

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyan Avin Davud, “Bugün İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okuduk ve Türkiye rekoru kırdık. Çok mutluyum ben Suriye’den geldim. Zaferi ve milli duyguları hissettim. Böyle bir şeyi başarmak çok zor tabi ki çok güzel bir yer burası. Duygulandım çünkü böyle bir İstiklal Marşı’nı yazmak kolay bir şey değil” diye konuştu.

“Çok duygulandık”

İşaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyan ve çok duygulandığını ifade eden Enes Ergun ise, "Bugün beden diliyle İstiklal Marşı’mızı okuduk. Mehmetçiğimizi güçlendirmek onların arkasında durmak için yaparken çok duygulandık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA