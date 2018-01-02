2018'e beyaz örtüyle uyandılar

Doğu'da kar mesaisi başladı. Eğitime bir günlük ara verildi, araçlar kardan temizlendi, yollar açıldı.

Ardahan, Ağrı, Kars ve Erzurum'da yaşayanlar güne beyaz örtüyle uyandı.

Erzurum'da kar kalınlığı 40 santime ulaştı

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Narman ilçesinde de manzara aynıydı. Karın tadını en çok çocuklar çıkardı.

Kars'ta kızak keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde atlı kızak sezonu başladı.

Ziyaretçiler, bir yandan kayak yaparken diğer yandan kızakla gezinti yaptı.

Ağrı 2018'i kartopu oynayarak karşıladı

Ağrı'da da kar sevinci vardı.

Vatandaşlar yılın ilk karını, kartopu oynayarak karşıladı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

Van'da yoğun kar yağışı

Van'ın Başkale ilçesi yoğun kar yağışının yaşandığı yerlerden.

Oluşan kar dağları ekiplerin yoğun çalışması ile temizlendi.

2018'in ilk kar tatili Erzurum ve Ardahan'dan geldi

Şenkaya ile Çıldır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çocuklar kartopu oynayarak tatili eğlenceye çevirdi.

Hakkari'de hastalanan kişi iş makineleri yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi köy yollarını kapattı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Işık Köyü'nde rahatsızlanan kalp hastası Hasibe Dicle, hastaneye götürülemedi.

Durum yetkililere iletildi, karla mücadele ekipleri yola çıktı.

Yoğun uğraşlar sonucu hastanın bulunduğu köye ulaşıldı.

4 saat süren çalışma sonrasında kalp hastası Hasibe Dicle hastaneye götürüldü.

Kaynak: TRT Haber