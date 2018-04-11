İlaç mümessili olarak çalışan ve hastanelerde gördüğü organ nakli bekleyen hastalarla ailelerinin yaşadıklarından etkilenerek bağışçı olan genç kadına sertifika verildi.

Torbalı Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nden mezun olan 26 yaşındaki Ezgi Gilgütay, 3 ay önce bir ilaç firmasında mümessil olarak işe başladı.

Organ bağışı konusunda daha önce ön yargıları bulunan Gilgütay, ilaç tanıtmak için gittiği hastanelerde karşılaştığı nakil bekleyen hastalar ve ailelerinin durumlarından çok etkilendi.

Hastaları ziyaret ederek onlara ve yakınlarına moral vermeye çalışan Gilgütay, doktorların önerisiyle bağışçı olmaya karar verdi.

Yapılan tetkikler sonucu organ bağışında bulunması uygun görülen Gilgütay, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Birimi'nde tüm organlarını bağışladı.

Bağış işlemlerinin ardından İzmir'de organ bağışlayan 50 bininci kişi olduğunu öğrenen genç kadın ikinci bir mutluluk yaşadı.

Gilgütay'a İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.

"Kendimi onların yerine koydum"

Ezgi Gilgütay, organlarını bağışladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Organlarını bağışladıktan sonra hastaların yanına giderek mutluluğunu onlarla paylaştığını belirten Gilgütay, "Ben bu sıkıntıları yaşamadan kendimi onların yerine koydum. Organlarım toprağın altında çürüyeceğine bir sürü insana hayat olacak" dedi.

"İzmir organ bağışında yine şampiyon"

İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur da, kent insanının duyarlılığı sayesinde 2013 yılından bu yana organ bağışında İzmir'in Türkiye birincisi olduğunu, 2017 yılında kent genelindeki hastanelerde bin 112 hastaya organ ve doku nakli yapıldığını söyledi.

Salnur, "2018 yılının Mart ayı itibariyle 50 bininci bağışımıza ulaştık. Bu bağışı ilaç mümessili ve hastaneye giren bir hanımefendinin yapması büyük bir avantaj. İzmir yine bu konuda birinci durumda ama yeterli görmüyoruz. Hala çok organ bekleyenimiz var. Biz 'toprak olacak bedenler can olsun.' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Bediha Salnur, İzmir'in ardından İstanbul'un 42 bin 130, Manisa'nın 21 bin 569, Kocaeli'nin 19 bin 257, Ankara'nın ise 14 bin 928 bağışçıyla en fazla organ bağışında bulunulan iller olduğunu belirtti.

Kaynak: AA