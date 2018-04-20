Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali başladı

Hoşgörü ve medeniyet kenti Mardin'de, "Uluslararası Uçurtma Festivali" başladı.

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Taşların dantel gibi işlendiği kentte Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Müzesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festival kortej yürüyüşü ile başladı.

Sabancı Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren, Mardin’in simgelerinin de yer aldığı yürüyüşte tahta bacaklar, palyaçolar, tarihi kostümler, rahvan atları, davul, zurna ve arbane ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ziyaretçiler uçurtmalarını, Mardin’in tarihi evlerinden uçurdu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Daha bir sene öncesine kadar bu sokakta, bu birinci caddede kimse yoktu ve hep beraber, 'Mardinli sabrediyor. Mardinlilerle beraber bu şehri huzur şehri haline getireceğiz.' demiştik. Şimdi Allah bunu nasip etti, artık otellerimizde yer yok. Gördüğünüz gibi caddede yürüyecek yer yok. Hepimizin yüzü gülüyor, inşallah hep böyle devam edecek. Şu an hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de dünyanın değişik ülkelerinden uçurtmaseverler, uçurtmacılar ilimize geliyorlar."

Etkinliklerin süreceğini müjdeleyen Yaman, mayısın bu etkinliklerin zirve yaptığı bir ay olacağını aktardı.

"Artık Mardin bir sanat ve kültür şehri olarak anılıyor ve bundan sonra da böyle olacak." diyen Yaman, kentin masal şehir olduğunu, bu huzurun vatandaşların sayesinde devam edeceğini vurguladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale binlerce çocuk katıldı.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, uçurtmaların Mardin'e çok yakıştığını ve güzel bir renk kattığını söyledi.

"Mardin'de uçurtma uçurmaya devam edeceğiz. 5 binin üzerinde çocuk kendi uçurtmasını yaptı ve bilenler bilmeyenlere öğretecek. Festivalimiz 4 gün devam edecek."

Programın sonunda vatandaşların dilek feneri uçurması renkli görüntüler oluşturdu.

Festival, hafta sonu Artuklu Üniversitesi kampüs alanında, pazartesi günü Nusaybin'de, salı günü de Artuklu ilçesinde devam edecek.

Kaynak: AA