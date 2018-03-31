Osmanlı'nın kuş evlerini seramikten yaptılar

Bilecik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ve İl Halk Kütüphanesi'nde sergilenen eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezi kurs eğitmeni Beyza Gülsoy, eskiden Mimar Sinan'ın cami duvarlarına yaptığı "kuş evleri"nin mükemmel bir sanat eseri şeklinde yüzyıllardır mevcudiyetini koruduğunu hatırlattı.

Gülsoy, kendilerinin de bu eserlerden esinlendiklerini, onları modernize edip, bahçelerde kullanılabilecek veya bir yerlere monte edebilecek yeni eserler tasarladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin o kadar hoşuna gitti ki ikinci kuş evleri projesine de başladılar. Elimizde 9 tane var. Hepsi elle şekillendirilerek seramik çamurundan yapıldı. Pişirildi, boyandı, sırlandı" dedi.

Sergilenen eserlerin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Gülsoy, "Çok fazla ilgi gördü, sipariş almaya başladık. Hem dekoratif hem de sağlam. Yağmurdan, çamurdan etkilenmez. Belki belediyenin yöresel evlerinde satışa çıkarılabilir. İleride bunu daha geniş çaplı yapabiliriz" diye konuştu.

Sergi ilgi görüyor

Kursu ziyarete gelen Yurdagül Çotra ise en çok "kuş evleri"nin dikkatini çektiğini vurgulayarak, "Evimizde balkonlarda sergilenebilir. Çok farklı geldi, renkleri çok güzel. Değişik olmuş" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi'nde tezhip kursu eğitmenliği yapan Deniz Tutkun, "Özellikle geleneksel mimarinin yaşatılması ve kullanılması çok hoşuma gitti. Sergiyi çok beğendim, devamını bekliyoruz" dedi.

Lise öğrencisi İlknur Kuş da "Çok emek var, özellikle kuş evlerinde çok emek harcanmış. Evimde de onları kullanmak isterim" dedi.

Kaynak: AA