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Maviyle yeşil bir arada: Uçmakdere

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. Maviyle yeşilin bir arada olduğu bölgede doğal güzelliklerle gökyüzü buluşuyor.

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Maviyle yeşil bir arada: Uçmakdere

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere'de mavi ve yeşil bir arada. Yamaç paraşütüyle farklı bir deneyim yaşamak isteyenlerin de tercih listesinin başlarında yer alıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de gökyüzüyle buluşuyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) uçuşlarını bu bölgede yapıyor.

Kulübün kurucu üyesi Sanlı Fidan, Uçmakdere'ye doğal güzellikleri dolayısıyla yakın illerden gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

"Yamaç paraşütü aktivitesine ilgi günbegün artarak devam ediyor. Uçmakdere mevkisi bu aktivite için çok elverişli. Tekirdağ'ın adı yamaç paraşütüyle günden güne anılmaya başlandı. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz."

Eğitmen Özay Görmez de bölgenin yılın 12 ayı yamaç paraşütü için elverişli bir iklime sahip olduğunu anlattı.

"Yamaç paraşütü için her gün vatandaşlarımız uçuşa geliyor. İlk deneyenlerin 250 metrelik pistimizden uçuşlarını gerçekleştiriyoruz. Rüzgarlar uygun olduğu sürece günün her saati uçuş oluyor. Bu bölge uçuş için gayet verimli bir yer. Eğitim almış tecrübeli kişiler de 600 metreden uçuş gerçekleştiriyor. Bir çok ilden buraya paraşüt uçuşu yapmak için gelenler oluyor. Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, yeşillik var. Buraya gelen vatandaşlar hafta sonlarını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Rüzgarın durumuna göre günde 100 uçuş oluyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Yamaç paraşütü, Uçmakdere, Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü
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