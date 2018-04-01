Sanatçı ve sporcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Hatay'da buluştu

İbrahim Tatlıses, Hidayet Türkoğlu, Necati Şaşmaz, Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Sibel Can ve Kenan Sofuoğlu gibi çok sayıda sanatçı ve sporcuların da arasında yer aldığı grup Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a geldi.

Antakya ilçesindeki bir çay bahçesinde buluşan ünlü isimler, burada Vali Yardımcısı Meral Batı Demirtaş tarafından karşılandı.

Grupta, sanatçılar Alişan, Seda Sayan, Hande Yener, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal ile beraber Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül de bulunuyor.

Çay bahçesi etrafında hayranlarının ilgisiyle karşılanan ünlü isimler, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sanatçılardan Alişan, harekatın başından bu yana halkıyla sanatçısıyla sporcusuyla askerlerin yanında olduklarını dile getirdi.

Askerleri ziyaret edip moral vermek istediklerini belirten Alişan, "Onlar için ne yapsak az, bizim için, devlet için, bayrağı için savaşan askerlere ne yapsak az. Bir nebze de olsa moral verebilirsek ne mutlu bize." dedi.

Şarkıcı Ahmet Şafak da askerlerin yaptıkları kahramanlığa teşekkür etmek için Hatay'da olduklarını söyledi.

Askerlerin her zaman yanında olduklarına dikkati çeken Şafak, "Yavrularımızın, Mehmetlerimizin yanında olacağız. Orada Türk milletinin bölünmez bütünlüğü, devletin bekası konusundaki kararlılığımızı kardeşlerimizle birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Necati Şaşmaz da "Askere moral vermek için geldik diyoruz ama onların morale ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Nice böyle muhteşem zaferlere." dedi.

Milli Güreşçi Taha Akyol da harekata katılan asker ve polislere desteklerini göstermek istediklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye'ye, dünyaya, birlik mesajı vermek adına çok önemli bir gün. Dualarımız onlarla." diye konuştu.

Ünlü isimler kentte Mehmetçik ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA