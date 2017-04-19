Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mektubu gönderdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev mektubunda, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının başarılı sonuçlarından dolayı Erdoğan'ı kutladı.

İki ülke arasında karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayalı yakın iş birliği ilişkilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mirziyoyev, kardeş Özbek ve Türk halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin yakın gelecekte daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar dilerken, kardeş Türkiye halkına da barış, huzur, refah ve istikrarlı kalkınma dileğinde bulundu.