Fuarlar dijital dünyaya taşınıyor

Klasik ticari fuar konseptini modern teknolojiyle birleştirerek dijital dünyaya taşıyan elektronik fuarlar (e-fuar), fiyat, zaman ve ulaşım avantajıyla pazarlama alanında yeni bir dönem başlatıyor.

Teknolojik gelişmelerle dünyada yaygınlaşmaya başlayan e-fuarlar, uygun maliyeti ve daha fazla uluslararası müşteriye ulaşma imkanıyla geleneksel fuarlara karşı güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Söz konusu sanal etkinlikler, dünyanın neresinde olursa olsun daha fazla katılımcıya ulaşım ve zaman sıkıntısı olmaksızın bilgisayar başından ürünlerle markaları tanıma fırsatı sunuyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de gündeme getirdiği e-fuarlar, Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan bir alanı oluşturuyor. Uzmanlar, e-fuarcılığın hızla gelişeceğini ve geleneksel fuarların bir tamamlayıcısı olacağını belirtiyor.

"Devlet desteğine ihtiyacımız var"

Türkiye'de çevrimiçi fuar organizasyonu gerçekleştiren Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, e-fuarların fiziksel fuarların dijitalleşmiş hali olduğunu söyledi.

Özdemir, dijital ortamda fuar organize eden ilk firma olduklarını vurgulayarak, elektronik ortamda düzenlenen fuarların katılımcılar ve ziyaretçiler için çeşitli faydaları olduğunu anlattı.

Özdemir, e-fuarların 3 boyutlu gerçekleştiğini ve ziyaretçilerin fuar katılımcılarıyla yazışarak ya da görüntülü konuşarak iletişime geçtiklerini belirterek, bu zamana kadar gerçekleştirdikleri fuarlarda ziyaretçi sayısının 28 bin ile 103 bin arasında değiştiğini dile getirdi.

Dünyada e-fuarcılık konusunda ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapıldığına işaret eden Özdemir, "Türkiye'de e-fuarcılığın gelişebilmesi için devlet desteğine ihtiyacımız var. Destek alabilmek için girişimlerimiz oldu ancak yanıtsız kaldı, biz de yorulup kendi gücümüzle ilerlemeye çalıştık. KOSGEB'in fuarcılık desteğinden yararlanmak istediğimizde çevrimiçi fuarcılık diye bir sistemin olmadığını söylüyorlar" dedi.

"KOBİ'lerin küresel piyasalara erişimini kolaylaştırıyor"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çavuşoğlu da e-fuarların potansiyel alıcıyla satıcıların bir araya geldikleri ve 7 gün 24 saat faaliyet gösteren sürekli pazar yerleri olduğunu söyledi.

E-fuarların fiziki fuarlara göre çok daha ucuza mal olan bir elektronik ticaret, tanıtım ve pazarlama yöntemi olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "E-fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ’lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalardır" diye konuştu.

Kaynak: AA