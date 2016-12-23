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Fransız Engie'den çekilme haberlerine yalanlama

Fransız enerji şirketi, Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral projesinden çekildiği şeklinde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Fransız Engieden çekilme haberlerine yalanlama
Fransız enerji şirketi Engie tarafından yapılan açıklamada, şirketin bütün ortaklarıyla beraber Sinop'ta yaptığı fizibilite çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Sinop Nükleer Santral Projesi'nin fizibilite çalışmaları, teknik, ticari, yasal ve lisanssal açılardan gerçekleştirilebilirlik değerlendirmeleri Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte Engie-Itochu ve Elektrik Üretim AŞ tarafından devam etmektedir. Keza, projeye yönelik her türlü karar, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından alınacaktır." ifadesi kullanıldı.
 
Daha önce kamuoyunda GDF Suez olarak bilinen şirket, Nisan 2015'te adını Engie olarak değiştirmişti.
 
Sinop nükleere ilişkin fizibilite çalışmalarının, ancak Mart 2018'den sonra tamamlanabileceği öngörülüyor.
 
Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 bin 480 megavat kurulu kapasiteye sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak. 20 milyar dolarlık santral projesinin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye girmesi planlanıyor.
 
Etiketler: sinop, nükleer santral, engie, fransa
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