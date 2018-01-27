  • 27 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ereğli'nin siyah havucu 25 ülkede gıdaları renklendiriyor

Ereğli'nin siyah havucu 25 ülkede gıdaları renklendiriyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havuçlar, fabrikada konsantre hale getirildikten sonra gıda renklendiricisi olarak kullanılmak üzere 25 ülkeye ihraç ediliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ereğlinin siyah havucu 25 ülkede gıdaları renklendiriyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havucun konsantresi, ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılıyor.

Nüfusu, ekonomik gelişmişliği ve süt üretimiyle öne çıkan Ereğli, meyve, beyaz kiraz ve siyah havuç üretimiyle de dikkati çekiyor.

Ereğli'nin coğrafi işaret olarak tescillenen siyah havucu, Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikada işlenip konsantre haline getirildikten sonra gıda renklendiricisi olarak kullanılmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyor.

AA

Etiketler: Konya, Ereğli, siyah havuç, gıda boyası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER