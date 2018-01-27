Ereğli'nin siyah havucu 25 ülkede gıdaları renklendiriyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havucun konsantresi, ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılıyor.

Nüfusu, ekonomik gelişmişliği ve süt üretimiyle öne çıkan Ereğli, meyve, beyaz kiraz ve siyah havuç üretimiyle de dikkati çekiyor.

Ereğli'nin coğrafi işaret olarak tescillenen siyah havucu, Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikada işlenip konsantre haline getirildikten sonra gıda renklendiricisi olarak kullanılmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyor.

AA